Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Улан-Удэ начали постепенно повышать температуру в системах отопления
Мир
Bloomberg сообщило о наращивании войск РФ на границе с Украиной
Наука
«Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли из испытательного корпуса
Общество
Температура в Оймяконе опустилась до -61
Общество
Ракова заявила об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве
Мир
Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине
Мир
Экс-подполковник СБУ заявил о наличии британских наемников на Украине
Мир
Не менее 30 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш
Наука
Гинцбург назвал эффективным препарат на основе антител против «Омикрона»
Мир
МИД РФ назвало условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа
Сюжет:

Суд отложил заседание по иску Росрыболовства из-за разлива топлива в Норильске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рассмотрение иска Енисейского управления Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в структуру «Норникеля») было отложено Арбитражным судом Красноярского края на 18 февраля. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Бремя рассчитаться: заплатит ли «Норникель» 146 млрд за ущерб экологии
Решение взыскать с компании эту сумму говорит о новой экологической ориентированности в судебной практике, считают эксперты

«Предварительное судебное заседание отложено на 18 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Речь идет об иске Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей, который был подан 29 июля. Федеральное агентство по рыболовству намерено взыскать средства за ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3).

Размер вреда включает в себя ущерб из-за гибели рыбы (3,7 млрд рублей) и затраты на восстановление биоресурсов (55 млрд рублей).

Авария на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, ряд сотрудников ТЭЦ задержали.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде. В том же месяце компания получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

10 марта президент России Владимир Путин отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства призвал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021