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Росрыболовство подало иск к структуре «Норникеля» на 58,7 млрд рублей

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Федеральное агентство по рыболовству подало иск к структуре «Норникеля» о взыскании ущерба водным биоресурсам на сумму 58,7 млрд рублей из-за утечки топлива. Об этом 29 июля сообщили в Росрыболовстве.

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«Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в структуру «Норильского никеля») о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Размер вреда включает в себя ущерб из-за гибели рыбы (3,7 млрд рублей) и затраты на восстановление биоресурсов (55 млрд рублей). Исковое заявление направлено в адрес ответчика.

Отмечается, что негативному воздействию из-за утечки топлива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы.

Для оценки состояния водоемов и объема ущерба привлекались специалисты.

«В частности, учеными ФГБУ «ВНИРО» в рамках Норильской экспедиции проведен комплекс исследований, включая сбор проб. Установлено, что разлив дизтоплива оказал существенное влияние на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий», — добавили в Росрыболовстве.

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью того же года подало в суд иск к НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего. На следующий день «Норникель» заявил, что планирует оспорить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде. В том же месяце компания получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

10 марта президент России Владимир Путин отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства призвал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.

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