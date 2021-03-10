Путин поручил направить средства штрафа «Норникеля» на благо Красноярского края

Компания «Норникель» выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 10 марта.

Глава государства подчеркнул, что полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей необходимо использовать на восстановление экологии в регионе.

«Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе», — сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин доложил президенту, что средства за ущерб от аварии уже поступили в российский бюджет.

«Компания отказалась от дальнейших претензий. Хотел доложить вам, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт», — отметил Мишустин.

Ранее в этот же день стало известно, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила штраф в размере 146,2 млрд рублей за возмещение вреда экологии.

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью подало в суд иск к НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего. На следующий день «Норникель» заявил, что планирует оспорить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба.

Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, которые не были назначены.

В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде. 11 февраля компания также получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.