Кодекс отчасти: бюджетное законодательство поправят под компенсацию от «Норникеля»

В Бюджетном кодексе (БК) появится специальная норма под выплату «Норникелем» компенсации за разлив топлива в Арктике. Об этом «Известиям» рассказали три источника, близких к правительству. Согласно действующему законодательству возмещение должно поступить в муниципальную казну, то есть в Норильск. Однако Минфин планирует скорректировать БК таким образом, чтобы средства пришли в федеральный бюджет. Менять нормативы, утверждают собеседники «Известий», пришлось из-за беспрецедентной суммы компенсации: Росприроднадзор направил «Норникелю» требование возместить ущерб в размере 148 млрд рублей. Эта сумма соответствует примерно восьми годовым бюджетам города. Эксперты, опрошенные «Известиями», назвали решение министерства логичным.

Центростремительная сила

Минфин подготовил поправки в Бюджетный кодекс — специально под возможную выплату «Норникелем» компенсации за ущерб экологии в Арктике. Документ уже внесен на рассмотрение правительства, в скором времени он поступит в Госдуму. Об этом «Известиям» заявил источник, близкий к кабмину. Информацию подтвердили и два других собеседника, знакомые с обсуждением поправок в правительстве.

По действующим нормам деньги за вред экологии от разлива топлива должны были поступить в муниципальный бюджет, то есть в казну города Норильска, пояснили источники. Однако, по их словам, законодательство планируется скорректировать таким образом, чтобы платеж пришел в федеральный центр.

э1 Норильск Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Если вред нанесен природному объекту в федеральной собственности, то и компенсацию должен получать бюджет Федерации. В данном случае пострадала река, а все реки — это собственность всей страны, а не отдельного региона — так пояснил суть поправок один из источников редакции.

По его мнению, подобные изменения в БК следовало бы внести уже давно, однако раньше «не было такой мотивации», чтобы корректировать кодекс.

Справка «Известий» 29 мая в Норильске из топливного резервуара в результате аварии ТЭЦ-3 выплеснулось более 21 тыс. т дизеля. Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках. Электростанция принадлежит «дочке» «Норильского никеля». Его крупнейшие акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина и UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской. Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев и руководство Красноярского края обвинили «Норникель» в замалчивании информации. На совещании с президентом глава компании Владимир Потанин пообещал президенту вложить в ликвидацию последствий инцидента минимум 10 млрд рублей.

Росприроднадзор 6 июля опубликовал размер ущерба экологии от аварии на территории ТЭЦ в Норильске, принадлежащей группе «Норникель». Служба оценила вред водным объектам в 147 млрд рублей и еще в 1 млрд рублей — почвам. Требование о добровольном возмещении ущерба уже направлено компании, говорится в опубликованном службой пресс-релизе.

В «Норникеле» оценку Росприроднадзора сочли завышенной и сообщили о планах оспорить сумму компенсации в суде.

э2 Здание Заполярного филиала горно-металлургической компании «Норникель» в Норильске Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Комментируя несогласие компании с расчетами службы, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что виновные в причинении ущерба окружающей среде согласно законодательству обязаны возместить его в полном объеме.

— Если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб, — пояснил министр.

По его словам, объем ущерба водным арктическим ресурсам «беспрецедентен» и объявленная сумма возмещения ему соответствует.

Восемь бюджетов Норильска

В соответствии с 22-м пунктом 46-й статьи Бюджетного кодекса платеж от «Норникеля» за ущерб экологии полностью подлежит зачислению в бюджет муниципального образования по месту причинения вреда, считает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. При этом сумма компенсации крайне велика не только для Норильска, но и для всего Красноярского края, поэтому заинтересованность федерального центра в получении этих денег в целом обоснованна, полагает она.

Согласно материалам Минфина, по итогам 2020 год Норильск ожидает доходы в размере 18 млрд рублей, то есть примерно в восемь раз меньше, чем сумма, которую требует от «Норникеля» Росприроднадзор. Доходы консолидированного бюджета края на 2020-й — чуть менее 300 млрд.

Э3 Ликвидация последствия разлива топлива Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Просто забрать деньги из местного бюджета у Минфина оснований нет: по действующим нормам сумма компенсации от «Норникеля» будет считаться частью налоговых и неналоговых доходов муниципального образования. Поэтому разумным решением, несмотря на противоречие Бюджетному кодексу, будет выглядеть ее перераспределение сверху вниз, резюмировала Елена Анисимова.

В казну какого уровня поступит платеж — вопрос второстепенный, полагает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. В данной ситуации главное — как можно более оперативно направить ресурсы на восстановление природы, уверен депутат.

Последний штраф сопоставимого размера был предъявлен РЖД, напомнил председатель МОО «Зеленый фронт» Сергей Виноградов. В 2016 году прокуратура оценила ущерб за загрязнение водоема, связанного с притоком реки Клязьмы, в 27 млрд рублей. Однако монополии удалось его оспорить и сократить до нескольких сотен тысяч.

Впрочем, в случае с «Норникелем» ситуация несколько иная, отметил эксперт. Произошедшее уже вышло на уровень главы государства, и спустить его на тормозах вряд ли удастся. Суды по ущербу могут продолжаться долгие годы, и, даже если будет принято окончательное решение взыскать с компании несколько десятков миллиардов рублей, платежи, по всей вероятности, растянутся на длительный период. В стандартной ситуации приставы арестуют счета и списывают нужную сумму, но в данном случае история больше политическая, полагает эксперт.

э4 Вид на территорию ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

При этом требуемая компенсация — это не целевой платеж, то есть поступление этих денег в бюджет вовсе не будет означать, что вся сумма будет направлена на расходы по восстановлению пострадавшей территории, отметил Сергей Виноградов.

В пресс-службе Минфина на просьбу «Известий» прокомментировать планы скорректировать Бюджетный кодекс не ответили. В Минздраве, администрации Норильска и компании «Норникель» также не отреагировали на вопросы об оценках и «механике» возмещения ущерба.

— Основные характеристики причиненного природе вреда на данный момент зафиксированы, — процитировали ответ губернатора Александра Усса в пресс-службе правительства Красноярского края. — Финансовая оценка ущерба от этой аварии проводилась специалистами Росприроднадзора. Это их компетенция. На сегодня у меня нет оснований сомневаться в профессионализме специалистов федерального уровня и объективности их выводов, — говорится в его комментарии.

Пресс-секретарь вице-премьера Виктории Абрамченко на просьбу оценить справедливость суммы компенсации сообщила, что расчет экологического ущерба находится в ведении Росприроднадзора.

э5 Ликвидация последствия разлива топлива Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

12 июля стало известно о новой аварии на одном из предприятий «Норникеля». Компания допустила разлив около 44,5 т авиационного топлива, сообщили «дочка» компании «Норильсктрансгаз». Инцидент произошел на Таймыре в районе поселка Тухард из-за разгерметизации трубопровода.