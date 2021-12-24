Япония отказалась отправлять своих министров на Игры в Пекине

Япония не будет направлять на зимние Олимпийские игры в Пекине своих министров или правительственных чиновников. Об этом заявил в пятницу, 24 декабря, генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

«У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию», — сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио.

По его словам, от Японии на Олимпиаду в Пекине поедут глава НОК Ясухиро Ямасита, глава оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото. На Паралимпийские игры прибудет глава Паралимпийского комитета Японии Кадзуюки Мори.

При этом Мацуно подчеркнул, что решение не направлять на Игры в Пекине правительственных чиновников не является дипломатическим байкотом.

«Насколько я знаю, выражение «дипломатический бойкот», о чем заявляли США, нами не используется», — пояснил он журналистам.

Ранее в этот день телеканал NHK сообщал, что официальное решение властей Японии по поводу отказа от поездки в Пекин министров будет объявлено в пятницу.

Отмечалось, что внутри Либерально-демократической партии всё чаще звучат призывы к жесткому ответу Китаю по поводу нарушения в этой стране прав человека.

США официально объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Примеру последовали несколько стран. На этой неделе Национальная хоккейная лига США решила не посылать игроков на Олимпийские игры. Причиной названы переносы матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков.

Австралия 8 декабря объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом сборная страны примет участие в соревнованиях, как и планировалось до принятия этого решения.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон 12 декабря заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, но министры страны не планируют посещать мероприятие.

В тот же день Канада поддержала дипломатический бойкот Игр.

Отказался от поездки на зимние Олимпийские игры и президент Эстонии Алар Карис. Такое решение глава государства принял из политических соображений.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.