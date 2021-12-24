Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Кравцов объявил о возвращении школ к очному обучению после праздников
Мир
Bloomberg сообщило о наращивании войск РФ на границе с Украиной
Наука
«Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли из испытательного корпуса
Общество
Температура в Оймяконе опустилась до -61
Общество
Ракова заявила об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве
Мир
Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине
Мир
Экс-подполковник СБУ заявил о наличии британских наемников на Украине
Мир
Захарова выразила надежду на соблюдение режима тишины в Донбассе
Мир
Отбывающую срок за коррупцию экс-президента Южной Кореи помиловали
Мир
МИД РФ назвало условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа
Сюжет:

Япония отказалась отправлять своих министров на Игры в Пекине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония не будет направлять на зимние Олимпийские игры в Пекине своих министров или правительственных чиновников. Об этом заявил в пятницу, 24 декабря, генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

«У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию», — сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио.

По его словам, от Японии на Олимпиаду в Пекине поедут глава НОК Ясухиро Ямасита, глава оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото. На Паралимпийские игры прибудет глава Паралимпийского комитета Японии Кадзуюки Мори.

Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным
И как решение США встретили в КНР

При этом Мацуно подчеркнул, что решение не направлять на Игры в Пекине правительственных чиновников не является дипломатическим байкотом.

«Насколько я знаю, выражение «дипломатический бойкот», о чем заявляли США, нами не используется», — пояснил он журналистам.

Ранее в этот день телеканал NHK сообщал, что официальное решение властей Японии по поводу отказа от поездки в Пекин министров будет объявлено в пятницу.

Отмечалось, что внутри Либерально-демократической партии всё чаще звучат призывы к жесткому ответу Китаю по поводу нарушения в этой стране прав человека.

США официально объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Примеру последовали несколько стран. На этой неделе Национальная хоккейная лига США решила не посылать игроков на Олимпийские игры. Причиной названы переносы матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков.

Австралия 8 декабря объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом сборная страны примет участие в соревнованиях, как и планировалось до принятия этого решения.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон 12 декабря заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, но министры страны не планируют посещать мероприятие.

В тот же день Канада поддержала дипломатический бойкот Игр.

Отказался от поездки на зимние Олимпийские игры и президент Эстонии Алар Карис. Такое решение глава государства принял из политических соображений.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021