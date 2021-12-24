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Гиперзвуковым ракетам США на Украине не потребуется сложная инфраструктура

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Как рассказали «Известиям» военно-дипломатические источники, проведенный анализ американских гиперзвуковых вооружений показал, что ставка в Пентагоне сделана на развитие систем наземного и воздушного базирования с нестратегической дальностью. Это позволит оперативно создать группировку таких сил и средств в странах Восточной Европы, в частности на Украине, без необходимости построения сложной и дорогостоящей инфраструктуры.

Об опасности размещения таких вооружений в Европе заявил на большой пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин. Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо.

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«Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже, — подчеркнул глава государства. — Разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?»

На расширенной коллегии Минобороны 21 декабря президент России конкретизировал опасения военного руководства. Он заявил, что с украинской территории перспективные американские гиперзвуковые ракеты могут достичь Москвы за пять минут, а обычные — за семь-десять минут.

«С момента ликвидации Варшавского договора и распада Советского Союза стратегическая ситуация изменилась в угрожающем направлении для России, — объяснил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — На сегодняшний день войска НАТО уже вошли в границы бывшего СССР. Все европейские страны Варшавского договора стали членами Североатлантического альянса. Сейчас нам фактически отступать некуда. Подлетное время ракет уменьшалось с катастрофической быстротой. Группировка НАТО несоизмеримо многочисленнее российской. Они говорят, что мы кому-то угрожаем, но это выглядит глупо и смешно, если у них превосходство по всем видам вооружений».

По мнению дипломата, нивелировать угрозы могли бы четкие, юридически закрепленные договоренности.

«Необходимо соглашение о том, какие линии войска не могут пересекать, где не размещается ядерное оружие, о том, что не совершаются полеты стратегических бомбардировщиков вблизи границ. Иными словами, не ведутся угрожающие действия в воздухе, на земле и на море», — заключил Сергей Орджоникидзе.

15 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств – членов НАТО. В нем предусмотрен отказ от присоединения к блоку Украины и других государств, а также отказ от ведения на ее территории любой военной деятельности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО

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