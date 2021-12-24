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Теннисист Медведев назвал свои лучший и худший матчи в прошедшем сезоне

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Первая ракетка России и вторая ракетка мира Даниил Медведев 24 декабря рассказал об итогах прошедшего сезона.

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На вопрос журналиста «Спорт-Экспресс» о том, какой матч он назвал бы лучшим в 2021 году, спортсмен выделил финал Открытого чемпионата по теннису США (US Open), где он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича и впервые выиграл турнир «Большого шлема».

«Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал еще сильнее, но это так не врезалось в память», — отметил Медведев.

Самым обидным проигрышем за последний год он назвал поражение от испанца Пабло Карреньо Бусты в четвертьфинале мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

«Очень хотелось выиграть медаль в Токио, поэтому было очень обидно вылететь в четвертьфинале», — поделился спортсмен.

В конце июля Медведев, который не прошел в полуфинал Олимпиады, признался, признался, что ему стыдно за поражение на турнире.

В 2021 году Медведев выиграл четыре титула в одиночном разряде, включая победу на US Open, а также помог сборной России стать чемпионами Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

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