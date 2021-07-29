Теннисист Медведев заявил о стыде за свой результат на Играх в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев, который 29 июля уступил в полуфинале Олимпиады, признался, что ему стыдно за поражение на турнире. Об этом в четверг член сборной Олимпийского комитета России (ОКР) рассказал журналистам.

«Первый турнир в жизни, где я играю не за себя, а за страну. Поэтому обидно и стыдно, что не получилось показать результат, на который я способен. Думаю, в миксте есть шанс на русский финал. Предсказать нельзя, но шанс есть», — прокомментировал спортсмен итоги олимпийского турнира по теннису.

Медведев в четверг проиграл испанскому спортсмену Пабло Карреньо-Бусте. Отмечается, что Медведев уступил сопернику со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Матч продолжался 1 час 42 минуты.

Таким образом, в мужском одиночном разряде на Олимпиаде в Токио остался только один россиянин — Карен Хачанов, который встретится в полуфинале мужского одиночного турнира с Карреньо-Бустой, добавляет «Спорт-Экспресс».

Днем ранее Медведев оказался в центре скандала с журналистом из Чили. Представитель СМИ спросил, как россиянин относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Возмущенный Медведев попросил журналиста покинуть микст-зону и заявил, что ему должно быть стыдно за подобные вопросы. Он добавил, что организаторам Олимпиады в Токио стоит озаботится, чтобы журналиста не было на соревнованиях.

В штабе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) сообщили, что направят официальный запрос в оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет в связи с инцидентом. Оргкомитет начал расследование инцедента.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.