Число сельских жителей выросло на 400 тыс. человек за шесть лет

В течение 2014–2020 годов в 14 регионах России численность сельских жителей выросла на 0,4 млн человек, что сопоставимо с появлением на карте страны города размером с Брянск, Белгород или Владимир. Это следует из результатов исследования, проведенного Россельхозбанком. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Среди причин аналитики компании называют естественный прирост населения в сельской местности, субурбанизацию агломераций и привлекательность самих регионов как мест для жизни. По мнению экспертов, к 2030 году этот рост может составить до 870 тыс. человек.

«В период пандемии многие устремили свой взгляд на сельскую местность, максимальный всплеск интереса был в течение апреля-июня 2020 года, тогда как в ряде регионов действует длительный скрытый тренд деурбанизации. Этот процесс идет на протяжении десятков лет, он более устойчив и несет в себе более глубокий эффект для сельской местности, нежели существующие ограничения пандемии. Объем прироста сельских жителей в регионах деурбанизации высок и сопоставим с численностью среднестатистического регионального центра», — отметил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

В группу 14 регионов, где уровень сельского населения сильно вырос, вошли Московская область, Дагестан, Москва, Чеченская Республика, Краснодарский край, Иркутская область, Калининградская область, Самарская область, Калужская область, Республики Крым, Адыгея, Кабардино-Балкария, Тыва и Алтай.

Среди причин роста сельского населения в данных регионах — демографический фактор, субурбанизация агломераций и миграционная привлекательность субъекта.

Кроме того, по мнению экспертов Россельхозбанка, в динамике численности городского и сельского населения сохраняет роль фактор, который можно назвать генетической памятью.

Среди новых драйверов роста увеличения сельского населения в России — повышение доступности жилья и его комфортности, изменение структуры занятости и увеличение оплаты труда. цифровизация сельской местности.

По прогнозу экспертов Россельхозбанка, в 10 регионах (Московская область, Москва, Калининградская область, Краснодарский край, Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Республика Алтай) к 2025 году сельское население может суммарно вырасти на 427 тыс. человек, к 2030 году — еще на 433 тыс. Основной прирост, по прогнозам, обеспечат столичный регион, Дагестан и Чеченская Республика.

В московском регионе, Калининградской области и Краснодарском крае увеличение сельского населения будет поддерживаться ростом доходов в сельской местности, процессом субурбанизации и обратной миграции из города в село, более высокой цифровой оснащенностью сельской местности, диверсификацией аграрной занятости на селе.

В остальных семи регионах из 10 вышеназванных увеличение сельского населения будет обеспечено естественным приростом, превышением рождаемости в сельской местности над городской (село растет быстрее) и постепенным ростом качества жизни.

Таким образом, к 2030 году в 10 регионах сельское население может увеличиться на 870 тыс. человек.

1 декабря стало известно, что правительство России выделило дополнительно 16,9 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки и поддержку аграрного сектора. 788 млн рублей пойдет на субсидирование программы «Сельская ипотека», около 10,5 млрд рублей будет направлено на частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота.

Программа «Сельская ипотека» позволяет оформить кредит по льготной ставке до 3% годовых на покупку земли, приобретение квартиры в новостройке, строительство дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Субсидии действуют в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.