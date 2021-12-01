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Правительство выделило почти 17 млрд рублей на сельскую ипотеку и поддержку аграриев

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 16,9 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки и поддержку аграрного сектора. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает пресс-служба правительства России.

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«Из общей суммы 788 млн рублей пойдет на субсидирование программы «Сельская ипотека». <...> Более 10,5 млрд рублей будет направлено на частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота. <…> Решение принято из-за роста цен на такие корма. Оно позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и молочных продуктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 5,6 млрд рублей направят на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов агропромышленного комплекса.

Согласно оценке правительства, это поможет аграриям ввести в эксплуатацию молочные фермы, селекционно-семеноводческие центры, крупные плодоовощные хранилища, и ряд других важных объектов.

Программа «Сельская ипотека» позволяет оформить кредит по льготной ставке до 3% годовых на покупку земли, приобретение квартиры в новостройке, строительство дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Субсидии действуют в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

16 ноября Минсельхоз предложил правительству зафиксировать цены на минеральные удобрения в качестве долгосрочной меры по регулированию этого рынка. В ведомстве сообщили, что с конца 2020 года в России и в мире растут цены на продовольствие. Он затронул все отрасли экономики, что привело к общему подорожанию производства продукции сельского хозяйства в среднем на 15–25%.

Минсельхоз предлагает разработать нормативно-правовой акт, в котором закрепят показатель доступности удобрений на рынке с расчетом соответствующего индекса, который будет зависеть от ситуации на рынках продовольствия и минеральных удобрений.

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