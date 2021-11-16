Минсельхоз предложил зафиксировать цены на удобрения

Минсельхоз предложил правительству зафиксировать цены на минеральные удобрения — в качестве долгосрочной меры по регулированию этого рынка. Это следует из письма министерства в аппарат кабмина от 1 ноября. «Известия» ознакомились с ним.

В документе сказано: с конца 2020 года в России и в мире растут цены на продовольствие. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), в сентябре 2021 года стоимость продуктов превысила аналогичный прошлогодний показатель на 32,8%. Подорожали мясо, молочная продукция, зерновые культуры, а также растительные масла, сахар. Хотя в РФ продовольственная инфляция за год в сентябре составила 9,2%.

Рост цен затронул все отрасли экономики, уточнил Минсельхоз. Это привело к общему подорожанию производства продукции сельского хозяйства в среднем на 15-25%. Наибольший вклад внесли минеральные удобрения, их стоимость за год выросла максимум на 125%.

Внутренние цены на минеральные удобрения растут в первую очередь из мировых, уточнил регулятор. Их подорожание на внутреннем рынке создало новые риски: себестоимость производства сельхозпродукции может увеличиваться, подчеркнул Минсельхоз. Если изготовителям не хватит минеральных удобрений, потому что они слишком дороги и недоступны, это может снизить урожайность, а затем и производство товаров, уверен регулятор.

Поэтому Минсельхоз предлагает разработать нормативно-правовой акт, в котором закрепят показатель доступности удобрений на рынке с расчетом соответствующего индекса, который будет зависеть от ситуации на рынках продовольствия и минеральных удобрений. Если показатель упадет ниже определенного целевого значения, то стоимость продукции зафиксируют для продажи.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Минеральные вводные: цены на удобрения в России хотят зафиксировать»