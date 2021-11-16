Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Британия прокомментировала испытания противоспутниковой ракеты РФ
Мир
США обвинили РФ в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия
Мир
Минобороны Украины рассказало о круглосуточной боеготовности армии страны
Мир
Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о помощи России Донбассу
Мир
Шестерых подростков госпитализировали после стрельбы около школы в США
Экономика
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на удобрения

Минсельхоз предложил зафиксировать цены на удобрения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минсельхоз предложил правительству зафиксировать цены на минеральные удобрения — в качестве долгосрочной меры по регулированию этого рынка. Это следует из письма министерства в аппарат кабмина от 1 ноября. «Известия» ознакомились с ним.

Зерно сомнений: что будет с урожаем и ценами на хлеб
Сборы пшеницы почти наверняка окажутся хуже, чем в прошлом году, но сверхнизкие прогнозы тоже не оправдаются

В документе сказано: с конца 2020 года в России и в мире растут цены на продовольствие. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), в сентябре 2021 года стоимость продуктов превысила аналогичный прошлогодний показатель на 32,8%. Подорожали мясо, молочная продукция, зерновые культуры, а также растительные масла, сахар. Хотя в РФ продовольственная инфляция за год в сентябре составила 9,2%.

Рост цен затронул все отрасли экономики, уточнил Минсельхоз. Это привело к общему подорожанию производства продукции сельского хозяйства в среднем на 15-25%. Наибольший вклад внесли минеральные удобрения, их стоимость за год выросла максимум на 125%.

Внутренние цены на минеральные удобрения растут в первую очередь из мировых, уточнил регулятор. Их подорожание на внутреннем рынке создало новые риски: себестоимость производства сельхозпродукции может увеличиваться, подчеркнул Минсельхоз. Если изготовителям не хватит минеральных удобрений, потому что они слишком дороги и недоступны, это может снизить урожайность, а затем и производство товаров, уверен регулятор.

Поэтому Минсельхоз предлагает разработать нормативно-правовой акт, в котором закрепят показатель доступности удобрений на рынке с расчетом соответствующего индекса, который будет зависеть от ситуации на рынках продовольствия и минеральных удобрений. Если показатель упадет ниже определенного целевого значения, то стоимость продукции зафиксируют для продажи.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Минеральные вводные: цены на удобрения в России хотят зафиксировать»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021