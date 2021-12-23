Одного из избивших фигуриста Соловьева арестовали

Одного из избивших в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева арестовали. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в столичной прокуратуре.

«С учетом позиции прокуратуры Таганский районный суд избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 32-летний Дмитрий Соловьев был избит ночью 21 декабря.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. По словам девушки, ее подруга попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

В результате инцидента спортсмен получил различные травмы и сейчас находится в больнице в среднетяжелом состоянии.

Двоих хулигангов задержали в тот же день по горячим следам. Задержанные оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них составили административные протоколы, а затем возбудили уголовное дело.