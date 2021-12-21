Олимпийского чемпиона Соловьева избили в Москве

В Москве накануне ночью был избит тремя неизвестными олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. В результате инцидента спортсмен получил различные травмы и был госпитализирован, сейчас он находится в больнице. Об этом 21 декабря сообщает РЕН ТВ.

Согласно данным телеканала, 32-летний фигурист заступился за свою гражданскую супругу — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и тремя мужчинами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

По словам менеджера спортсмена Елены Болотовой, в настоящее время Соловьев находится в больнице, куда был госпитализирован с травмами различной степени тяжести сразу после инцидента.

«Сейчас мы ждем от врачей подробностей о нынешнем состоянии здоровья Димы, а также точного диагноза и констатации последствий происшествия», — передает слова Болотовой «РИА Новости».

Между тем, РЕН ТВ отмечает, что еще до инцидента с избиением Соловьев и Сидорова делали публикации с видеороликами на своих страницах в Instagram, по содержанию которых можно предположить, что молодые люди отмечали какую-то праздничную дату.

12 декабря сообщалось об избиении сына актера Максима Дрозда — Егора, который попал в больницу в тяжелом состоянии после драки в Москве. По данным, полученным «Известиями», инцидент произошел днем ранее, 11 декабря, в баре «Йорик убил Хамлета» на улице Покровка. Уточнялось, что неизвестный мужчина нанес Дрозду два удара по голове. При этом потерпевший повторно ударился головой при падении. В итоге молодой человек получил ушиб головного мозга, а также перелом костей свода и основания черепа.