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Сын актера Максима Дрозда попал в больницу после драки в Москве

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Егор Дрозд, сын актера Максима Дрозда, находится в больнице в тяжелом состоянии после драки в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Как выяснили «Известия», инцидент произошел в субботу, 11 декабря, в баре «Йорик убил Хамлета» на улице Покровка. Неизвестный нанес Дрозду два удара по голове. Кроме того, потерпевший еще раз ударился головой при падении.

В итоге Егор получил ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа.

Информацию о госпитализации сына подтвердил актер Максим Дрозд в своем Instagram.

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию)», — написал Дрозд.

24-летний Егор Дрозд — студент Школы-студии МХАТ, проживает с матерью в квартире на Кутузовском проспекте. В 2019 году он вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы».

Максим Дрозд играл роли в сериале «Ликвидация», а также фильмах «Охота на пиранью», «По законам военного времени», «Мурка» и других кинокартинах.

7 декабря сайт kp.ru сообщил о том, что актриса Инна Коляда попала в больницу после избиения, произошедшего в конце ноября. Отмечалось, что в медицинское учреждение актриса обратилась с множественными травмами. Она рассказала, что получила их в результате избиения. По информации издания, у Коляды диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, а также подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Проверка продолжается.

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