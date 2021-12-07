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Актриса Инна Коляда попала в больницу после избиения

Актриса фильма «Стиляги» Инна Коляда попала в больницу после избиения
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Актриса Инна Коляда попала в больницу после избиения. Об этом 7 декабря сообщает сайт kp.ru, ссылаясь на источник.

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Сообщается, что в конце ноября актриса обратилась в медучреждение Московской области с множественными травмами. Девушка рассказала врачам, что ее избили.

«У 32-летней пациентки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Со слов пострадавшей, она была избита известным по месту жительства», — сообщил собеседник издания.

Коляда обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

«Мне проводят лечение, прописали постельный режим, я почти не встаю. На улицу выхожу только на прогулку с собакой. Шея в корсете, все болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом», — цитирует актрису издание.

Инна Коляда — актриса кино и театра, член Союза кинематографистов, Гильдии актеров кино, Международной федерации актеров FIA. Работает в московском театре «Эрмитаж». Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Стиляги», «Полицейский участок», «Оттепель», «Вангелия», «Шаманка», «Сила Веры».

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