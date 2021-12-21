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Девушка избитого в Москве фигуриста Соловьева рассказала о случившемся

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Девушка избитого в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева Анна Сидорова во вторник, 21 декабря, рассказала о случившемся.

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По ее словам, инцидент произошел в ночь на 21 декабря после вечера с компанией в караоке-баре в центре Москвы. Анна вместе с подругой вышли на улицу, там стояли двое молодых людей. Приятельница Анны попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали говорить «что-то невнятное».

«Выходит Дима, они начали продолжать бычить на нас, я молчала стояла. Дима сделал замечание, что не надо так обращаться с женщинами. Он попросил их не разговаривать в таком тоне с девушками <...> им не понравилось, что Дима начал их «учить-лечить», как они сказали», — рассказала Анна.

Девушка вспоминает, как один из мужчин повалил спортсмена на землю и начал избивать.

«Мы стали их разнимать и получилось так, что их трое человек, мы три девочки. Девочки разводили их по сторонам, пытались их успокоить», — говорит Сидорова.

Она отметила, что один из парней стал успокаивать друзей. Он проявил уважение к Соловьеву, отметив его спортивные заслуги, и попросил приятелей прекратить конфликт с олимпийским чемпионом. Но это только вывело их из себя.

«И те взбесились, возможно, из-за этой фразы. Может, они взбесились еще больше. В этот момент, пока они так разговаривали еще, девочки меня оттаскивали, потому что было непонятно — и нам могло прилететь. У меня, естественно, играло: я не могу его оставить одного, потому что я понимала — он один, а их трое», — пояснила девушка.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Изначально сообщалось, что 32-летний Соловьев был избит тремя неизвестными около караоке в Центральном округе столицы рано утром.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и неизвестными возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила, что на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение всех участников потасовки, где позже Соловьеву была вызвана скорая помощь.

Позже сообщалось, что двоих молодых людей, избивших Соловьева, задержали.

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