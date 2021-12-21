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Избивших фигуриста Соловьева задержали

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Двоих молодых людей, избивших в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева, задержали. Об этом 21 декабря сообщил начальник Управления информации общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

«Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки, по горячим следам, недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», — сказал он.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, добавил Васенин.

По данным «Известий», оба нападавших 2003 года рождения.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Изначально сообщалось, что 32-летний Соловьев был избит тремя неизвестными около караоке в Центральном округе столицы рано утром.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и тремя мужчинами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила, что на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение всех участников потасовки, где позже Соловьеву была вызвана скорая помощь.

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