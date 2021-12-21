Менеджер фигуриста Соловьева рассказала подробности о избиении спортсмена

32-летний фигурист Дмитрий Соловьев получил травму головы и находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы в Москве после избиения тремя неизвестными. Об этом 21 декабря сообщила «Известиям» менеджер спортсмена Елена Болотова.

«Дима после мероприятия вышел на улицу, где стояла его девушка с подругами. Кто-то там или к девчонкам приставал, я не знаю точно ситуацию. Стояли трое ребят… или там брань была нецензурная. В общем, он в итоге заступился. Он был один, а их было трое. И они его толкнули и начали избивать ногами», — рассказала Болотова.

Она добавила, что на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение всех участников потасовки, где позже фигуристу была вызвана скорая помощь.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Отмечалось, что Соловьев был избит тремя неизвестными около караоке в центральном округе столицы рано утром во вторник.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и тремя мужчинами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

Соловьев становился победителем Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Пхенчхане. Также он является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

13 декабря сообщалось, что в столице возбудили уголовное дело по факту избиения сына актера Максима Дрозда.

24-летнего Егора Дрозда избили утром 11 декабря на улице Покровка в баре «Йорик убил Хамлета». Неизвестный без причин не менее двух раз ударил потерпевшего по лицу, из-за чего тот упал и сильно ударился головой.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ушиб головного мозга, острую субдуральную гематому справа, контузионные очаги левой лобной доли, а также переломы костей черепа.