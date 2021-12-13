Возбуждено дело по факту избиения сына актера Дрозда в Москве

Уголовное дело возбудили по факту избиения сына актера Максима Дрозда в Москве. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, отмечает агентство городских новостей «Москва».

24-летнего Егора Дрозда избили утром 11 декабря на улице Покровка в баре «Йорик убил Хамлета». Неизвестный без причин не менее двух раз ударил потерпевшего по лицу, из-за чего тот упал и сильно ударился головой, сообщает телеканал «360».

Несмотря на это, пострадавший отправился домой, где ему стало плохо, пишет НСН.

Пострадавшего доставили в больницу, пишет сайт kp.ru. У него диагностировали ушиб головного мозга, острую субдуральную гематому справа, контузионные очаги левой лобной доли, а также переломы костей черепа. Сейчас Егор Дрозд находится в реанимационном отделении одной из клиник столицы.

Информацию о госпитализации подтвердил актер Максим Дрозд в своем Instagram.

Ведутся поиски нападавшего. Администратор бара рассказала телеканалу «Звезда» подробности случившегося. С ее слов, конфликт произошел на улице, когда его участники покинули заведение.

«Внутри бара не было ничего. Если честно, мы о драке узнали только потому, что к нам начали полицейские приходить», — рассказала администратор Кристина Оскесе.

Егор Дрозд — студент Школы-студии МХАТ. На большом экране он дебютировал в 2019 году, когда вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы». Максим Дрозд известен зрителям по ролям в сериале «Ликвидация», а также фильмах «Охота на Пиранью», «По законам военного времени», «Мурка» и других.