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Стал известен диагноз избитого сына актера Дрозда

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У сына актера Максима Дрозда Егора, который сейчас находится в больнице после драки, диагностировали закрытую черепно–мозговую травму и ушиб мозга средней степени тяжести. Об этом стало известно «Известиям».

Также у него обнаружена острая субдуральная гематома, контузия очага левой лобной доли и линейный перелом правого большого крыла клиновой кости, чешуи височной кости, теменной кости. На правой подглазничной области у молодого человека есть кровоподтек.

О том, что Егор Дрозд находится в больнице в тяжелом состоянии после драки, стало известно 12 декабря. Информацию подтвердил отец молодого человека.

Инцидент произошел в субботу, 11 декабря, в московском баре «Йорик убил Хамлета» на улице Покровка. Неизвестный нанес Дрозду два удара по голове. Кроме того, потерпевший еще раз ударился головой при падении.

24-летний Егор Дрозд — студент Школы-студии МХАТ, проживает с матерью в квартире на Кутузовском проспекте. В 2019 году он вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы».

Максим Дрозд играл роли в сериале «Ликвидация», а также фильмах «Охота на пиранью», «По законам военного времени», «Мурка» и других кинокартинах.

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