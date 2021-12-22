По факту избиения фигуриста Соловьева возбудили уголовное дело

В отношении двух подозреваемых в избиении фигуриста Дмитрия Соловьева возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — отметили в ведомстве.

Как стало известно «Известиям», двоих подозреваемых задержали на 48 часов. В среду им изберут меру пресечения.

По данным службы 112, по делу проходят Владислав Смирнов и Владислав Яковцев, оба 2003 года рождения.

Начальник Управления информации общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщал, что злоумышленников, предположительно напавших на фигуриста, задержали по горячим следам недалеко от места происшествия и доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее во вторник председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов по факту избиения фигуриста Дмитрия Соловьева из полиции в следственные органы Москвы.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 32-летний Дмитрий Соловьев был избит накануне ночью. В результате инцидента он получил различные травмы и сейчас находится в больнице в средне-тяжелом состоянии.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и неизвестными возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. По словам девушки, она попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила, что на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение всех участников потасовки, где позже Соловьеву была вызвана скорая помощь.