Бастрыкин поручил СК РФ расследовать избиение фигуриста Соловьева

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов по факту избиения фигуриста Дмитрия Соловьева из полиции в следственные органы Москвы. Об этом сообщается во вторник, 21 декабря, на сайте СКР.

Кроме того, Бастрыкин обязал руководителя столичного управления СК Андрея Стрижова доложить ему обо всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее «Известия» писали, что Соловьев находится в больнице в средне-тяжелом состоянии, медики продолжают его обследовать.

Об инциденте с избиением стало известно ранее во вторник. Отмечалось, что 32-летний олимпийский чемпион Соловьев был избит рано утром тремя неизвестными около караоке в Центральном округе столицы.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и неизвестными возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. По словам девушки, она попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила, что на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение всех участников потасовки, где позже Соловьеву была вызвана скорая помощь.

Двоих молодых людей, избивших Соловьева, задержали, однако, по данным «Известий», их отпустили после составления административного протокола до суда, который должен состояться 22 декабря.