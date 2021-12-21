Предполагаемые нападавшие на фигуриста Соловьева предстанут перед судом
Двое молодых людей, которые, по предварительным данным, избили фигуриста Дмитрия Соловьева, во вторник, 21 декабря, предстанут перед судом. Об этом стало известно «Известиям».
«На избивавших составили [административный] протокол, их не задерживали, они просто придут завтра в суд», — сообщил изданию информированный источник.
«Известия» не располагают официальным подтверждением данной информации.
Ранее в этот же день начальник Управления информации общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщал, что злоумышленников, предположительно напавших на фигуриста, задержали по горячим следам недалеко от места происшествия и доставили в территориальный отдел полиции.
По информации «Известий», фигуранты инцидента с избиением Соловьева — молодые люди 2003 года рождения.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 32-летний Дмитрий Соловьев был избит накануне ночью. В результате инцидента он получил различные травмы и сейчас он находится в больнице.
Согласно данным телеканала РЕН ТВ, словесная перепалка между тремя мужчинами, переросшая в драку, произошла после того, как спортсмен заступился за свою гражданскую супругу — керлингистку Анну Сидорову.
Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила, что на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение всех участников потасовки, где позже Соловьеву была вызвана скорая помощь.