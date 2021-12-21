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Предполагаемые нападавшие на фигуриста Соловьева предстанут перед судом

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Двое молодых людей, которые, по предварительным данным, избили фигуриста Дмитрия Соловьева, во вторник, 21 декабря, предстанут перед судом. Об этом стало известно «Известиям».

«На избивавших составили [административный] протокол, их не задерживали, они просто придут завтра в суд», — сообщил изданию информированный источник.

«Известия» не располагают официальным подтверждением данной информации.

Ранее в этот же день начальник Управления информации общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщал, что злоумышленников, предположительно напавших на фигуриста, задержали по горячим следам недалеко от места происшествия и доставили в территориальный отдел полиции.

По информации «Известий», фигуранты инцидента с избиением Соловьева — молодые люди 2003 года рождения.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 32-летний Дмитрий Соловьев был избит накануне ночью. В результате инцидента он получил различные травмы и сейчас он находится в больнице.

Согласно данным телеканала РЕН ТВ, словесная перепалка между тремя мужчинами, переросшая в драку, произошла после того, как спортсмен заступился за свою гражданскую супругу — керлингистку Анну Сидорову.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила, что на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение всех участников потасовки, где позже Соловьеву была вызвана скорая помощь.

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