Стало известно состояние избитого фигуриста Соловьева

Избитый фигурист Дмитрий Соловьев после госпитализации находится в средне-тяжелом состоянии. Об этом стало известно «Известиям».

Как рассказали источники, некоторое время он находился под капельницей, спортсмена продолжают обследовать. Позже планируется провести ему томографию головного мозга.

Медики не разрешают пострадавшему пользоваться телефоном, поэтому он пока не выходит на связь.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Изначально сообщалось, что 32-летний Соловьев был избит в ночь на 21 декабря тремя неизвестными около караоке в Центральном округе столицы рано утром.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и неизвестными возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. По словам девушки, она попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила, что на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение всех участников потасовки, где позже Соловьеву была вызвана скорая помощь.

Двоих молодых людей, избивших Соловьева, задержали, однако, по данным «Известий», их отпустили после составления административного протокола.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах избиения Соловьева и ходатайствовать о передаче материалов по факту избиения из полиции в столичное управление СКР.