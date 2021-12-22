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Избившими фигуриста Соловьева оказались студенты из Читы

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Задержанные полицейскими за избиение фигуриста, олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева, оказались студентами, приехавшие учиться в Москву из Читы. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил портал «МВД Медиа».

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Напавшие на спортсмена учатся на юридических факультетах вузов российской столицы.

«В течение суток дознавателем УВД по ЦАО г. Москвы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — отметили в полиции.

В ходе следствия будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Коллега Соловьева, четырехкратный призер Гран-при по фигурному катанию среди юниоров Анастасия Горшкова выступила со словами поддержки в адрес избитого хулиганами спортсмена. По ее мнению, виновников надо строго наказать.

«Чудовищная история, конечно… Мне очень жаль Диму, он очень воспитанный, добрый и позитивный человек. Я желаю ему скорейшего выздоровления!» — цитирует ее РЕН ТВ.

Как добавила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, фигурист Дмитрий Соловьев никогда не начал бы драку. Она заверила журналистов в порядочности и благородстве спортсмена.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. По ее словам, она попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести. В настоящее время он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Двоих нападавших 2003 года рождения задержали через несколько часов. В отношении них составили административные протоколы, а затем возбудили уголовное дело.

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