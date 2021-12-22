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Врачи уточнили диагноз избитого в Москве фигуриста Соловьева

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Фигуристу Дмитрию Соловьеву, который был госпитализирован после избиения в Москве, после обследований диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести, операция не потребуется. Об этом стало известно в среду, 22 декабря.

«Ушиб головного мозга средней тяжести. Субарахноидальное кровоизлияние незначительное. Консервативная терапия», — рассказал источник «Известий».

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По его словам, операция Соловьеву не нужна. Собеседник также уточнил, что фигурист может пролежать семь-десять дней в больнице, после чего отправится домой.

Ранее в среду сообщалось, что фигуристу Дмитрию Соловьеву диагностировали гематому мозга. Кроме того, у спортсмена выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также множественные ушибы по всему телу.

32-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в ночь на 21 декабря. В результате инцидента он получил различные травмы, в настоящий момент фигурист находится в больнице.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и несколькими молодыми людьми возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. По словам девушки, она попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять.

В отношении двоих подозреваемых в избиении Соловьева возбуждено уголовное дело. Как стало известно «Известиям», их задержали на 48 часов. В среду им изберут меру пресечения.

По данным Telegram-канала 112, по делу проходят Владислав Смирнов и Владислав Яковцев, оба 2003 года рождения.

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