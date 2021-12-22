Избитый в Москве фигурист Соловьев получил гематому мозга

Фигуристу Дмитрию Соловьеву, который был госпитализирован после избиения в Москве, диагностировали гематому мозга. В распоряжении «Известий» есть медицинский документ.

Кроме того, у спортсмена выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также множественные ушибы по всему телу.

Диагноз гематома мозга подтвердила девушка пострадавшего, керлингистка Анна Сидорова.

По ее словам, о состоянии Соловьева она узнала по «горячей линии». Керлингистка поделилась, что врачи провели дополнительные исследования и обнаружили у него сильную травму головы.

«Более того, это не просто сотрясение: есть гематома мозга, и пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить, неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше», — цитирует Сидорову Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Девушка также рассказала, что пострадавшему назначено очередное КТ головного мозга, врачи ставят фигуристу капельницы, делают уколы. По предварительным прогнозам, ему придется провести в больнице как минимум десять дней.

Спортсменка также раскрыла детали произошедшего.

«Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били, он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире», — поделилась Сидорова.

32-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в ночь на 21 декабря. В результате инцидента он получил различные травмы и сейчас находится в больнице в средне-тяжелом состоянии.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и неизвестными возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. По словам девушки, она попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять.

В отношении двух подозреваемых в избиении фигуриста Дмитрия Соловьева возбуждено уголовное дело. Как стало известно «Известиям», двоих подозреваемых задержали на 48 часов. В среду им изберут меру пресечения.

По данным службы 112, по делу проходят Владислав Смирнов и Владислав Яковцев, оба 2003 года рождения.