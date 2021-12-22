Навка рассказала об избитом в Москве фигуристе Соловьеве

Фигурист Дмитрий Соловьев, который был госпитализирован после избиения в Москве, порядочный и уравновешенный человек, который никогда не начал бы драку. Об этом рассказала в среду, 22 декабря, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

«Мы надеемся на лучшие результаты. Врачи нас предостерегают, чтобы мы не торопились, аккуратно действовали. Я думаю, что его организм должен справиться. Мы молимся и надеемся», — сказала Навка в беседе с РЕН ТВ.

Вместе с тем она заверила, что Соловьев — человек порядочный и благородный. По мнению олимпийской чемпионки, спортсмен никогда не начал бы драку. Навка также добавила, что задержанные — настоящие подонки.

32-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в ночь на 21 декабря. В результате инцидента он получил различные травмы, в настоящий момент фигурист находится в больнице. После обследований у Соловьева диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и несколькими молодыми людьми возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. По словам девушки, она попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять.

В отношении двоих подозреваемых в избиении Соловьева возбуждено уголовное дело. Как стало известно «Известиям», их задержали на 48 часов. В среду им изберут меру пресечения.

По данным Telegram-канала 112, по делу проходят Владислав Смирнов и Владислав Яковцев, оба 2003 года рождения.