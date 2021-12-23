Американист оценил шансы Байдена и Трампа на победу в выборах в 2024 году

Как у действующего президента США Джо Байдена, так и у экс-главы государства Дональда Трампа мало шансов одержать победу на президентских выборах в 2024 году. Такое мнение в четверг, 23 декабря, высказал в беседе с «Известиями» американист Виктор Мизин.

«Хотя и есть предположения, что на следующих выборах республиканцы смогут взять обе палаты, что очень заботит демократов, на самом деле обе американские партии переживают сейчас кризис», — заявил политолог.

По его словам, у демократической партии нет новых ярких лидеров. Американист указал на то, что у Камалы Харрис самый низкий рейтинг вице-президента за всю историю США. При этом еще один кандидат на пост президента — экс-мэр небольшого города Саут-Бенд в штате Индиана, представитель ЛГБТ Пит Буттиджич — выглядит сомнительно, подчеркнул эксперт.

«Сам Байден допускает столько оговорок и так часто засыпает как в прямом, так и в политическом смысле, что, по некоторым оценкам, общий рейтинг демократов падает. У республиканцев, в свою очередь, тоже нет сильного кандидата на пост президента. Есть достаточно радикальные политики латиноамериканского происхождения, например, сенаторы Марко Рубио или Тед Круз, но непонятно, насколько их поддерживают внутри самой партии. Дональду Трампу, конечно, было бы разумнее подобрать наследника, поскольку его шансы все-таки невелики», — отметил Мизин.

Байдену баллотироваться в 2024 году не стоит, как минимум, по медицинским показаниям, заключил американист.

В интервью телеканалу ABC, которое вышло ранее в этот день, Байден рассказал о том, что снова примет участие в президентской гонке, если будет позволять здоровье. Кроме того, он отметил, что в случае, если Трамп выдвинет свою кандидатуру, это также «увеличит вероятность» того, что нынешний глава Белого дома решит вновь баллотируется.

17 декабря генерал-майоры Пол Итон, Антонио Тагуба и бригадный генерал Стивен Андерсон высказали мнение, что президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах могут привести к беспорядкам и даже к попытке госпереворота, причем с участием военных.

Они обратили внимание, что в штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало «тревожное число ветеранов и военнослужащих». Отношение к армии имел каждый десятый обвиняемый. А еще 124 отставных военных офицера от имени портала Flag Officers 4 America опубликовали письмо в поддержку Трампа, который настаивает, что у него «украли» победу в президентской гонке.

Ранее, 18 августа, Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они, по его словам, «порадуют американцев».

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений.