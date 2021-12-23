Байден рассказал об условиях своего участия в выборах в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC, опубликованном 23 декабря, рассказал о том, готов ли он баллотироваться еще на один президентский срок в 2024 году.

«Да. <…> Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много, много раз. Если я буду здоров, как сейчас, <…> я снова буду баллотироваться», — сказал он.

Помимо этого Байден отметил, что в случае, если экс-президент страны Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру, это также «увеличит вероятность» того, что нынешний глава Белого дома решит вновь принять участие в выборах.

Ранее, 17 декабря, генерал-майоры Пол Итон, Антонио Тагуба и бригадный генерал Стивен Андерсон высказали мнение, что президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах могут привести к беспорядкам и даже к попытке госпереворота, причем с участием военных.

Они обратили внимание, что в штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало «тревожное число ветеранов и военнослужащих». Отношение к армии имел каждый десятый обвиняемый. А еще 124 отставных военных офицера от имени портала Flag Officers 4 America опубликовали письмо в поддержку Трампа, который настаивает, что у него «украли» победу в президентской гонке.

21 ноября издание The Washington Post написало о том, что Байден будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2024 году.

Отмечалось, что политик и его окружение начали проводить активную кампанию с заявлениями о планах демократа баллотироваться на новый президентский срок. Это происходит на фоне появившихся в Демократической партии опасений, что из-за возраста и падения уровня одобрения деятельности Байдена среди американцев на фоне инфляции и неудач в борьбе с пандемией он может отказаться от борьбы за президентское кресло в 2024 году.

Ранее, 18 августа, Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они, по его словам, «порадуют американцев».

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений.