Пожар произошел на заводе самосвалов в Саранске

Возгорание произошло в пристройке с раздевалками на заводе автосамосвалов в Саранске, из здания эвакуировали 60 человек. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии.

«[Возгорание возникло] в пристройке с раздевалками и различными помещениями Саранского завода автосамосвалов. <...> Пострадавших и погибших нет», — сказала собеседница агентства ТАСС.

Уточняется, что пожар локализован в 13:06 на площади 150 кв. м.

Как отмечается на сайте главка МЧС, пожар начался в 12:17 по местному времени (совпадает с мск).

Основным профилем деятельности завода является разработка и изготовление автосамосвалов и других специализированных автомобилей, а также прицепов к грузовым и легковым автомобилям, запчастей, сельскохозяйственной техники.

3 декабря малярный цех загорелся в исправительной колонии в Ростовской области. Площадь пожара составила около 150 кв. м. Огонь был оперативно потушен. Эвакуация не проводилась, никто не пострадал.