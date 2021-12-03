Пожар возник в малярном цеху в колонии в Ростовской области
Малярный цех загорелся в исправительной колонии в Ростовской области. Об этом сообщил 3 декабря представитель экстренных служб.
«Происходит горение в здании малярного цеха исправительной колонии № 5 в Константиновске», — цитирует его «РИА Новости».
Площадь пожара составила около 150 кв. м. Огонь был оперативно потушен. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.
Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
5 ноября загорелась кровля производственного здания исправительной колонии в Зубово-Полянском районе Мордовии. Пожар распространился на площади 3 тыс. кв. м.