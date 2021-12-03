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Пожар возник в малярном цеху в колонии в Ростовской области

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Малярный цех загорелся в исправительной колонии в Ростовской области. Об этом сообщил 3 декабря представитель экстренных служб.

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«Происходит горение в здании малярного цеха исправительной колонии № 5 в Константиновске», — цитирует его «РИА Новости».

Площадь пожара составила около 150 кв. м. Огонь был оперативно потушен. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

5 ноября загорелась кровля производственного здания исправительной колонии в Зубово-Полянском районе Мордовии. Пожар распространился на площади 3 тыс. кв. м.

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