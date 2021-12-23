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Путин оценил действия регионов по борьбе с коронавирусом

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Поскольку Россия большая страна, в ней много регионов, а ситуация в них с коронавирусом складывалась по-разному, поэтому было решено отдать на местный уровень возможность тонко регулировать ситуацию. Об этом 23 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эта борьба продолжается»
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые цитаты

«По нашему пути пошли многие страны, мы первые сказали, что страна большая, ситуация в разных регионах разная», — подчеркнул он.

Как обратил внимание президент, при общем руководстве со стороны Москвы на уровень регионов отдали возможность регулировать ситуацию на местах.

«Разве можно сравнивать Чукотку и Москву?» — задался он вопросом.

По мнению Путина, что-то можно было делать поэнергичнее, как и в любом большом деле, но в целом руководители регионов не боялись брать на себя ответственности и проявили себя.

Федеральный центр оказывал поддержку, помощь регионам увеличилась кратно и выросло взаимодействие с Москвой, добавил он.

Как заключил Путин, нужный результат в борьбе с коронавирусом дало взаимодействие между центром и регионами.

Как он заявил ранее в четверг, российская экономика оказалась более мобилизованной и готовой к пандемии, чем в других странах. Она восстановилась от последствий пандемии гораздо быстрее, чем другие государства, подчеркнул он.

«Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, необходимыми, вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира», — отметил Путин.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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