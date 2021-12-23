Эксперт оценил прогноз катастрофы из-за подготовки США «партизан» на Украине

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в четверг, 23 декабря, оценил слова бывшего офицера Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Филипа Джиральди о катастрофических последствиях возможной подготовки сотрудниками американской разведки украинских сил «для участия в партизанской войне» с российскими военными.

«То, что американцы готовят украинских военных к различным видам боевой деятельности, — это не секрет. В том числе и, видимо, к партизанской борьбе, диверсионно-партизанской борьбе. Надо об этом говорить в первую очередь», — заявил «Известиям» Литовкин.

По его мнению, подготавливаемыми США «партизанами», вероятно, являются представители националистических «бандеровских» отрядов и население Украины вряд ли будет их поддерживать. Кроме того, как подчеркнул эксперт, Россия не собирается захватывать Украину.

При этом Литовкин согласился с Джиральди, который заявил, что сообщения о тайной подготовке украинских военных американской разведкой, в случае их правдивости, стали «еще одним свидетельством того, что Вашингтон ничего не извлек из своих неудач» в попытках сменить режимы в других странах или поддержать повстанческие силы.

«Это действительно так. Они продолжают свою вечную тактику. Они на этом живут и их стремление доминировать на планете имеет ну и такой элемент тоже», — заключил он.

Бывший офицер ЦРУ в своем заявлении, опубликованном ранее в этот же день, также добавил, что тайная подготовка силами США украинцев к «партизанской войне» может привести к тому, что Вашингтон «станет причастен к безусловным военным преступлениям».

По его мнению, Соединенные Штаты поддерживают провокации, открыто поставляя оружие Киеву и обучая украинских военных, что может «втянуть Вашингтон в более широкий конфликт». Так он прокомментировал статью газеты Mirror, в которой со ссылкой на источник говорилось, что сотрудники американской разведки тайно согласились обучить украинские силы «вести боевые действия в рамках партизанской войны с российскими войсками».

По словам источника издания, российские войска «могут оказаться в затруднительном положении, быть отрезанными и обойденными с флангов, если они продвинутся глубже на Украину». Также, по данным газеты, Вашингтон намерен предоставить Киеву тяжелое вооружение, в частности системы ПВО.

22 декабря в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Там добавили, что на линии соприкосновения в Донбассе присутствуют американские частные военные компании (ЧВК), которые «готовят огневые точки» и для того и существуют, чтобы «делать провокации и убивать людей».

За день до этого, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По его словам, в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа.

В ответ на это официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова Шойгу якобы не соответствуют действительности.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».