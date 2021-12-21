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Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химоружием в Донбассе

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Частные военные компании (ЧВК) США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Об этом сообщил во вторник, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

По его словам, в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа.

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Американцы работают в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское, уточнил он.

«Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», — рассказал Шойгу.

Также он отметил, что украинские военные продолжают обстрелы Донбасса и позиций народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), тем самым провоцируя их.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — добавил министр.

11 декабря в ДНР обвинили Украину в размещении танков в городах Донбасса.

По словам представителя народной милиции, среди размещенной техники и вооружения были замечены минометы «Василек» и танки Т-80.

Также сообщается о том, что у линии соприкосновения перехватили беспилотник «Валькирия» 54-й бригады ВС Украины. Дрон обнаружили и приземлили в районе поселка шахты «Октябрьская».

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