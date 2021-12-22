В ДНР обвинили США в поставках на Украину химоружия

США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Об этом в среду, 22 декабря, заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Все знают, что Соединенные Штаты Америки привозили различные виды оружия на Украину. В октябре с одной из поставок был поставлен антидот… Есть такой тип химического оружия — ботулотоксин, он вызывает ботулизм, но если проще — паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Басурин добавил, что в это же время в Мариуполь был доставлен другой контейнер, в котором находилось боевое отравляющее вещество бензоксазепин, применяемое в виде аэрозоля.

По его словам, все это отвезли в Харьковскую область, к артиллерийским складам недалеко от Славянска, поскольку оттуда химоружие можно быстро доставить к линии соприкосновения.

Кроме того, Батурин заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе присутствуют американские частные военные компании (ЧВК), которые «готовят огневые точки» и для того и существуют, чтобы «делать провокации и убивать людей».

Ранее, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По его словам, в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа. Также министр отметил, что украинские военные продолжают обстрелы Донбасса и позиций народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), тем самым провоцируя их.

В ответ на это официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что заявление Шойгу не соответствует действительности.

Ранее, 11 декабря, в ДНР обвинили Украину в размещении танков в городах Донбасса. По словам представителя народной милиции, среди размещенной техники и вооружения были замечены минометы «Василек» и танки Т-80.