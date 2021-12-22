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Представитель Пентагона Кирби опроверг слова Шойгу о подготовке США провокации в Донбассе

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Заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями (ЧВК) провокации с химическими компонентами в Донбассе не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Таким образом он прокомментировал заявление Шойгу о том, что в Донецкой области на востоке Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК. По словам министра, они планируют совершать провокации в городах Авдеевка и Красный Лиман.

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«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — сказал Кирби в ходе беседы с журналистами на брифинге во вторник, 21 декабря.

При этом официальный представитель Пентагона обратил внимание на то, что министр обороны США Ллойд Остин не вел переговоры с Шойгу по ситуации на Украине. Кирби также заверил, что соответствующих планов в расписании Ллойда нет.

Ранее в этот день стало известно, что украинские пограничники укрепят участки границы с Россией в районе Сумской области противотранспортными рвами. Отмечалось, что этими работами занимается комплексная механизированная инженерная группа.

В тот же день посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах России. В дипмиссии указали, что Штатам также следует отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств.

Вместе с тем 11 декабря в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) обвинили Украину в размещении танков в городах Донбасса. По словам представителя народной милиции, среди размещенной техники и вооружения были замечены минометы «Василек» и танки Т-80.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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