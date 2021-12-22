Посольство России ответило на заявление Госдепа о ситуации вокруг Украины

Посольство России ответило на заявление Госдепа о ситуации вокруг Украины 2021-12-22 09:19:06"> 2021-12-22 09:19:06 2021-12-22 09:19:06 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Посольство РФ призвало США «не сваливать с больной головы на здоровую» в ситуации с Украиной

22 декабря 2021, 09:21 0

Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken