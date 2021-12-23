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Экс-офицер ЦРУ предрек катастрофу из-за подготовки США «партизан» на Украине

Экс-офицер ЦРУ Джиральди: подготовка «партизан» на Украине станет катастрофой для США
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Возможная подготовка сотрудниками американской разведки украинских сил «для участия в партизанской войне» с российскими военными может иметь катастрофические последствия для всех вовлеченных сторон. Об этом заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Филип Джиральди.

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«Помимо того факта, что подстрекательство Америки к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть катастрофическими для всех вовлеченных сторон», — цитирует его 23 декабря «РИА Новости».

По словам Джиральди, появившиеся в СМИ сообщения о возможной тайной подготовке украинских военных американской разведкой, в случае их правдивости, стали «еще одним свидетельством того, что Вашингтон ничего не извлек из своих неудач» в попытках сменить режимы в других странах или поддержать повстанческие силы, пишет портал Оopstop.

Тайная подготовка силами США украинцев к «партизанской войне» может привести к тому, что Вашингтон «станет причастен к безусловным военным преступлениям», добавил экс-сотрудник ЦРУ.

По его мнению, Соединенные Штаты поддерживают провокации, открыто поставляя оружие Киеву и обучая украинских военных, что может «втянуть Вашингтон в более широкий конфликт».

Газета Mirror на своем сайте опубликовала статью, в которой со ссылкой на источник говорилось, что сотрудники американской разведки тайно согласились обучить украинские силы «вести боевые действия в рамках партизанской войны с российскими войсками».

По словам источника издания, российские войска «могут оказаться в затруднительном положении, быть отрезанными и обойденными с флангов, если они продвинутся глубже на Украину». Также, по данным газеты, Вашингтон намерен предоставить Киеву тяжелое вооружение, в частности системы ПВО.

Накануне в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Там добавили, что на линии соприкосновения в Донбассе присутствуют американские частные военные компании (ЧВК), которые «готовят огневые точки» и для того и существуют, чтобы «делать провокации и убивать людей».

За день до этого, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По его словам, в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа.

В ответ на это официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова Шойгу якобы не соответствуют действительности.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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