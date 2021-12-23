Актер Джеймс Франко признал сексуальные отношения со своими студентками

Американский актер Джеймс Франко признался, что имел сексуальные отношения со студентками актерской школы, которой он руководил. Таким образом он впервые прокомментировал обвинения в домогательствах.

В среду, 22 декабря, в интервью SiriusXM, опубликованном на YouTube-канале, Франко заявил, что последние годы он боролся с сексуальной зависимостью и работал над улучшением своего поведения.

«Послушайте, я признаю, что спал со студентками. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе. Но в течение моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно», — сказал Франко.

Как пояснил актер, он думал, что, если половые контакты происходили по обоюдному согласию, то это нормально.

«Были определенные случаи, когда всё происходило по согласию, но мне не следовало этого делать. Полагаю, в то время я думал, если это согласовано, в этом нет ничего плохого», — прокомментировал артист.

Осенью 2019 года две бывшие студентки школы актерского мастерства Сара Титер-Каплан и Тони Гаал подали иск против Франко по обвинению в сексуальных домогательствах, эксплуатации и принуждении.

В частности, истицы утверждали, что Франко провел мастер-класс «Сексуальные сцены» в ныне не существующей школе кино и актерского мастерства Studio 4 и что «студентам-актерам предлагалось выполнять и импровизировать сексуальные действия во время процесса прослушивания». В иске говорилось, что Франко не присутствовал на отборе, а велел записать их на пленку, после чего он «вручную отбирал» своих учеников. Также утверждалось, что студентов «постоянно заставляли заниматься смоделированными половыми актами».

В июне 2021 года Франко согласился выплатить компенсацию девушкам в размере $2,2 млн.