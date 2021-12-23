МЧС остановило поиски попавшего под лавину военного до утра

Спасатели приостановили до утра 23 декабря поиски пятого попавшего под лавину в Южной Осетии российского военнослужащего. Об этом вечером в среду, 22 декабря, заявил замглавы МЧС республики Ацамаза Бестауты.

«Ночью работы приостановлены и возобновятся на рассвете», — отметил он.

Ранее Бестауты заявлял, что поиски военнослужащего осложняют погодные условия.

В среду утром к поискам были привлечены два кинологических расчета. Всего к работе на месте происшествия привлечены 110 человек, 36 единиц техники, в том числе два кинологических расчета от МЧС России и три единицы техники.

Пятеро российских военнослужащих попали под лавину в районе Рокского тоннеля 21 декабря. Как отметили в МЧС, инцидент произошел не на территории России.

Двое из пяти попавших в снежный плен российских военнослужащих скончались. Тело одного из них обнаружили на месте происшествия без признаков жизни, второй — умер по дороге в больницу.

В больнице в настоящее время в состоянии средней тяжести находятся еще двое военных. Врачи диагностировали у них обморожение конечностей. Ведутся поиски последнего военнослужащего.