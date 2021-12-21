Скончались двое из попавших под лавину в Южной Осетии военнослужащих

Двое из пяти попавших под лавину в Южной Осетии российских военнослужащих скончались. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

«Скончался [второй], не довезли до больницы», — говорится в сообщении.

Как ранее рассказал руководитель МЧС республики Ацамаз Бестауты, еще один военный был найден на месте происшествия без признаков жизни.

В больнице на данный момент находятся двое военных с обморожением конечностей, их состояние оценивается как средней тяжести.

Поиски еще одного пострадавшего при сходе лавины продолжаются.

Пятеро военнослужащих попали под лавину в районе Рокского тоннеля ранее в этот день. Как отметили в МЧС в беседе с «Известиями», инцидент произошел не на территории России. Уточнить принадлежность военнослужащих в ведомстве на тот момент не смогли.

Как сообщили «Интерфаксу» в дежурной части МЧС Южной Осетии, две лавины накрыли строение, в котором находились российские военные, охраняющие Рокский тоннель.