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МЧС продолжит поиски попавшего под лавину в Южной Осетии военного всю ночь

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Спасатели намерены всю ночь продолжать поиски пятого попавшего под лавину в Южной Осетии российского военнослужащего, однако поиски осложняют погодные условия, заявил 22 декабря замглавы МЧС республики Ацамаза Бестауты.

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«Поиски пятого военнослужащего продолжаются. Спасательные работы будут идти и всю ночь, пока его не найдут. На Транскаме идет снег, что также затрудняет поисковые работы», — приводит его слова ТАСС.

Пятеро российских военнослужащих попали под лавину в районе Рокского тоннеля 21 декабря. Как отметили в МЧС в беседе с «Известиями», инцидент произошел не на территории России.

Двое из пяти попавших в снежный плен российских военнослужащих скончались. Тело одного из них обнаружили на месте происшествия без признаков жизни, второй — умер по дороге в больницу.

В больнице в настоящее время в состоянии средней тяжести находятся еще двое военных. Врачи диагностировали у них обморожение конечностей. Ведутся поиски последнего военнослужащего.

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