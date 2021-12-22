Кинологи подключились к поискам пропавшего после схода лавины военного
Два кинологических расчета привлечены к поискам российского военнослужащего, пропавшего после схода лавины в Южной Осетии. Об этом утром в среду, 22 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя в экстренных службах.
«К работе привлечены 110 человек, 36 единиц техники, в том числе два кинологических расчета от МЧС России и три единицы техники», — отметил собеседник агентства.
Кроме того, он рассказал, что усилия по поиску пропавшего предпринимают департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России, Национальный центр управления обороной РФ и Центр управления сил МЧС Республики Южная Осетия.
Ранее в среду замглавы МЧС республики Ацамаза Бестауты заявил, что спасатели будут продолжать поиски всю ночь. При этом уточнялось, что работы осложнялись погодными условиями.
Пятеро российских военнослужащих попали под лавину в районе Рокского тоннеля 21 декабря. Как отметили в МЧС в беседе с «Известиями», инцидент произошел не на территории России.
Позже стало известно о двух погибших в результате происшествия: тело одного из них обнаружили на месте происшествия без признаков жизни, второй умер по дороге в больницу.
В медучреждении в настоящее время в состоянии средней тяжести из-за обморожения конечностей находятся еще двое военных. Ведутся поиски последнего военного.