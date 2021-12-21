Двоих попавших под лавину в Южной Осетии военных РФ госпитализировали
Двоих военнослужащих РФ, попавших под лавину в Южной Осетии, госпитализировали. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты.
«Двоих российских военных, попавших под лавину на посту в Рокском тоннеле, удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в республиканскую больницу Цхинвала. Еще одного нашли, он выходит на связь», — пояснил он ТАСС.
Поиски еще двоих военных продолжаются, добавил Бестауты.
Ранее в этот день пятеро военнослужащих попали под лавину в районе Рокского тоннеля. Как отметили в МЧС в беседе с «Известиями», инцидент произошел не на территории России. Уточнить принадлежность военнослужащих в ведомстве на тот момент не смогли.
Как сообщили «Интерфаксу» в дежурной части МЧС Южной Осетии, две лавины накрыли строение, в котором находились российские военные, охраняющие Рокский тоннель.