Пятеро военнослужащих попали под лавину в Южной Осетии

Пятеро военнослужащих попали под лавину в районе Рокского туннеля на границе с Южной Осетией. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Лавина сошла на вагон, в котором находились пятеро военных. По данным «Интерфакса», трех человек удалось извлечь из-за под снежных завалов, поиски еще двоих ведутся. На месте работают сотрудники МЧС и медики.

Как отметили в МЧС в беседе с «Известиями», инцидент произошел не на территории России. Уточнить принадлежность военнослужащих в ведомстве не смогли.

Как сообщили «Интерфаксу» в дежурной части МЧС Южной Осетии, две лавины накрыли строение, в котором находились российские военные, охраняющие Рокский тоннель.

«Подробности пока уточняются, на место ЧП прибыли спасатели, машины «Скорой помощи» и другие службы», — сказали в МЧС.

Уточняется, что из-под лавины извлекли троих из пяти военнослужащих, ведутся поиски еще двоих.

В каком состоянии находятся извлеченные из-под лавины люди, пока неизвестно.

Накануне, 21 декабря, в ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, запрещено с 10:00 мск 20 декабря ввиду угрозы схода лавин.

Кроме того, с 19:30 мск 19 декабря 2021 года остается запрещенным движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге.

Транскавказская автомагистраль — это единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию. Ее протяженность — 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.

Ранее, 1 декабря, спасатели предупредили о сходе лавин в трех районах Колымы. Чрезвычайные ситуации муниципального уровня могут возникнуть в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского, Хасынского городских округов. Они будут вызваны снежными завалами, повреждением строений, линий связи и электропередачи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта, травматизмом спортсменов, охотников и туристов, предупредили в региональном центре МЧС.