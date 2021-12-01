Спасатели предупредили о сходе лавин в трех районах Колымы

В трех районах Магаданской области не исключен ход лавин. Опасный период начнется с 10:00 2 декабря и продлится до 20:00 3 декабря.

Чрезвычайные ситуации муниципального уровня могут возникнуть в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского, Хасынского городских округов. Они будут вызваны снежными завалами, повреждением строений, линий связи и электропередачи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта, травматизмом спортсменов, охотников и туристов, предупредили в региональном центре МЧС.

Соответствующие рекомендации спасательное ведомство направило в минтранс Магаданской области. Необходимо также усилить контроль за состоянием дорог, пишет ИА MagadanMedia.