В МВД Белоруссии оценили перспективы массовых протестов в день референдума

Предпосылок для массовых протестов в Белоруссии в связи с предстоящим в феврале референдумом по конституции нет, но в день голосования не исключено проведение отдельными людьми «силовых акций». Об этом 22 декабря заявил начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский.

«Сейчас спокойствие на улицах и никаких предпосылок для массовых акций протеста нет в стране. Вместе с тем есть отдельные граждане, которые пытаются раскачивать ситуацию, нагнетать агрессию в обществе, регистрируются в экстремистских инициативах с целью, чтобы в день голосования совершить какие-то силовые акции, какие-то нападения», — сказал он в эфире местного телеканала СТВ, комментируя ситуацию в стране в преддверии референдума по поправкам в конституцию.

Ранее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании нескольких человек за попытку совершить теракты. Он отметил, что «против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили». По словам главы государства, один из подозреваемых, предположительно, сбежал в Россию.

До этого, 6 декабря, сообщалось, что милиция Минска задержала пять человек по подозрению в попытке совершения теракта. Отмечалось, что задержанные могут быть причастны к попытке поджога одного из зданий РУВД Фрунзенского района Минска в августе 2021 года. В ходе осмотра места происшествия были изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. В результате выяснилось, что в емкости находился бензин.

18 октября Лукашенко заявил, что в период проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов, которые используют западные страны, он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти. По словам президента, возможна новая попытка революции в республике.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.