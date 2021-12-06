В Минске задержали подозреваемых в попытке совершения теракта

Милиция Минска задержала пять человек по подозрению в попытке совершения теракта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 декабря в Telegram-канале СК Белоруссии.

По данным милиции, задержанные могут быть причастны к попытке поджога одного из зданий РУВД Фрунзенского района Минска в августе 2021 года. В ходе осмотра места происшествия были изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ.

В результате выяснилось, что в емкости находился бензин.

По данным Следственного комитета, в состав преступной группы входили не менее пяти человек, в том числе неоднократно судимые. Подозреваемые являлись активными участниками одного из деструктивных Telegram-каналов. При этом свои акции они снимали на видео, получая за это денежное вознаграждение.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 289 УК Республики Беларусь («Покушение на совершение акта терроризма»). Подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 2 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении в республике масштабной антитеррористической операции, проведенной спецслужбами и силовиками. По его словам, к спящим террористическим группировкам, выявленным в республике, причастны Украина, Германия, Польша, Литва и США.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС.