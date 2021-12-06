Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена 7 декабря
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Общество
Мурашко назвал срок начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Мир
Минск подготовил ответные меры на новые санкции Запада
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Мир
Лавров заявил о попытках США сорвать сделку РФ с Индией по С-400
Общество
Ракова назвала число привившихся от COVID-19 в Москве с начала года
Общество
Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде

В Минске задержали подозреваемых в попытке совершения теракта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Милиция Минска задержала пять человек по подозрению в попытке совершения теракта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 декабря в Telegram-канале СК Белоруссии.

По данным милиции, задержанные могут быть причастны к попытке поджога одного из зданий РУВД Фрунзенского района Минска в августе 2021 года. В ходе осмотра места происшествия были изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ.

«Под себя не делаю»: для чего Лукашенко меняет конституцию Белоруссии
Референдум обещают провести в феврале

В результате выяснилось, что в емкости находился бензин.

По данным Следственного комитета, в состав преступной группы входили не менее пяти человек, в том числе неоднократно судимые. Подозреваемые являлись активными участниками одного из деструктивных Telegram-каналов. При этом свои акции они снимали на видео, получая за это денежное вознаграждение.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 289 УК Республики Беларусь («Покушение на совершение акта терроризма»). Подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 2 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении в республике масштабной антитеррористической операции, проведенной спецслужбами и силовиками. По его словам, к спящим террористическим группировкам, выявленным в республике, причастны Украина, Германия, Польша, Литва и США.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021