В Белоруссии за попытку совершить теракты задержаны несколько человек

В Белоруссии задержали несколько человек за попытку совершить теракты. Об этом 22 декабря на встрече с активом Гомельской области сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде в Россию побежал. Но там привезут нам его», — цитирует его БелТА.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что милиция Минска задержала пять человек по подозрению в попытке совершения теракта. Отмечалось, что задержанные могут быть причастны к попытке поджога одного из зданий РУВД Фрунзенского района Минска в августе 2021 года. В ходе осмотра места происшествия были изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. В результате выяснилось, что в емкости находился бензин.

До этого, 18 октября, Лукашенко заявил, что в период проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов, которые используют западные страны, он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти. По словам президента, возможна новая попытка революции в республике.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.